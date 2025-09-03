Die Pilotengewerkschaft Cockpit steuert auf einen Streik zu. (picture alliance/dpa/Uwe Anspach)

Cockpit erklärte die Gespräche mit der Betriebsführung über die betriebliche Altersvorsorge für gescheitert. Die Tarifkommission habe daher die Urabstimmung für einen Streik beantragt. Die Lufthansa ihrerseits zeigte sich gesprächsbereit. Man setze weiterhin auf eine Verhandlungslösung.

Laut Gewerkschaft wurde bei der Fluggesellschaft 2017 die klassische Betriebsrente für Piloten auf Drängen des Arbeitgebers durch ein kapitalmarktfinanziertes Modell ersetzt. Damit fielen die Bezüge deutlich niedriger als bisher aus. Die Arbeitgeberseite habe in sieben Verhandlungsrunden keine ernste Bereitschaft gezeigt, die betriebliche Altersversorgung auf ein verlässliches Niveau anzuheben, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.