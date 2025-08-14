Lohnsteuererklärung

Das Finanzamt Hessen startet ein Projekt, bei dem es die Einkommenssteuererklärung automatisch macht (Archivbild). (dpa Themendienst)

Dazu müsse keine eigene Steuererklärung eingereicht werden, sagte Landesfinanzminister Lorz bei der Vorstellung des Projekts in Wiesbaden. Nach Angaben seines Ministeriums wird der Service zunächst rund 6.000 Steuerpflichtigen im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Kassel angeboten, die die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung für 2024 verpasst haben. Sie erhalten demnach von der Behörde einen Vorschlag, den sie annehmen oder über die Elster-Software auch ergänzen können. Ansonsten erstellt das Finanzamt nach Ablauf einer Frist von vier Wochen den Steuerbescheid. Es ist aber auch weiterhin möglich, eine selbst erstellte Steuererklärung einzureichen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.