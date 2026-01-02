Dieser "Buchdrucker" genannte Borkenkäfer kann die Abwehrstoffe des von ihm befallenes Baumes so umwandeln, dass sie ihn vor Krankheiten und Pilzbefall schützen. Die Forschenden haben jetzt aber zwei Pilze entdeckt, die die Käfer trotzdem befallen und töten konnten. Das Max-Planck-Institut spricht von einer "biochemischen Grundlage" für die Bekämpfung des Käfers durch den Pilz. Es seien aber noch weitere Untersuchungen nötig. Der Borkenkäfer zählt zu den größten Schädlingen in deutschen Wäldern und ist insbesondere für Fichtenbestände eine erhebliche Bedrohung.

