Wie das Internationale Schifffahrtsbüro mit Sitz in London bekanntgab, wurden im vergangenen Jahr 137 Angriffe und versuchte Angriffe gezählt. Das waren 21 mehr als im Vorjahr. Mehr als jeder zweite Vorfall ereignete sich in der vielbefahrenen Straße von Singapur, die zwischen Singapur und Indonesien liegt. Laut der Statistik waren deutsche Schiffe in acht Fällen betroffen. Die meisten Schiffe der deutschen Handelsflotte sind allerdings unter ausländischer Flagge unterwegs, weil das in der Regel günstiger ist.

