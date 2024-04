Regional- und Kommunalwahlen in Polen

Kommunalwahlen in Polen (AP / dpa / Czarek Sokolowski)

In Warschau wurde der amtierende Bürgermeister Trzaskowski, der Tusks Partei angehört, im ersten Wahlgang wiedergewählt. Auch in Danzig siegte die Kandidatin der Bürgerkoalition mit deutlichem Vorsprung. In Krakau, Breslau und weiteren Großstädten fällt die Entscheidung erst im April in einer Stichwahl.

Tusk wertete die Ergebnisse der Kommunal- und Regionalwahlen als Bestätigung für den Kurs seiner Regierung. Der PiS-Vorsitzende Kacyznski erklärte hingegen seine Partei zum Wahlsieger.

Landesweit waren etwa 29 Millionen Menschen aufgerufen, unter anderem Bürgermeister und Gemeinderäte sowie die Mitglieder der 16 Regionalversammlungen zu wählen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.