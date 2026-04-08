Die Ausreise von Männern zwischen 17 und 45 Jahren ist trotz neuem Wehrdienstgesetz möglich (Archivbild). (IMAGO / serienlicht / IMAGO)

Alle dürften selbstverständlich verreisen und brauchten derzeit dafür auch keine Genehmigung, sagte der SPD-Politiker in Berlin. So sei der neue Wehrdienst freiwillig, und es werde auch niemand gegen seinen Willen eingezogen. Laut Pistorius wird noch in dieser Woche eine Verwaltungsvorschrift erlassen. Im neuen Wehrdienstgesetz ⁠hatte eine Passage für Aufsehen gesorgt, wonach ⁠Männer zwischen 17 und ⁠45 Jahren bei Auslandsaufenthalten von ‌über drei Monaten eine Genehmigung bei der Bundeswehr einzuholen hätten.

Das Verteidigungsministerium erklärte, diese sei ​für den sogenannten Spannungsfall gedacht und würde erst dann greifen, wenn der Wehrdienst nicht wie jetzt ​freiwillig, sondern Pflicht wäre.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.