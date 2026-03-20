Indopazifikreise

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung bricht zu einer Asienreise auf, die ihn durch drei Länder führen wird (Martin Schutt/dpa)

Dazu wird der SPD-Politiker von heute an in Japan, Singapur und in Australien erwartet. Dabei soll es nach Angaben des Verteidigungsministeriums etwa um Fragen der regelbasierten internationalen Ordnung und der Sicherung der Seewege gehen. Dabei wird eine verstärkte Kooperation mit den Streitkräften und der Rüstungsindustrie der jeweiligen Staaten angestrebt. Im Mittelpunkt des Pistorius-Besuchs steht zudem die Bedeutung des asiatisch-pazifischen Raums für die globale Wertschöpfung und die Lieferketten.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.