Indopazifikreise

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung bricht zu einer Asienreise auf, die ihn durch drei Länder führen wird (Martin Schutt/dpa)

Dazu wird der SPD-Politiker von heute an in Japan, Singapur und in Australien erwartet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums soll es dabei etwa um Fragen der regelbasierten internationalen Ordnung, der Sicherung der Seewege und der Wahrung des Völkerrechts gehen. So werde etwa eine verstärkte Kooperation mit den Streitkräften und der Rüstungsindustrie der jeweiligen Staaten angestrebt. Im Mittelpunkt der Reise des Bundesverteidigungsministers steht zudem die Bedeutung der asiatisch-pazifischen Region für die globale Wertschöpfung und die Lieferketten.

Die Bundeswehr hatte in den vergangenen Jahren bereits verstärkt an Übungen im indopazifischen Raum teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.