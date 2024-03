"Einfrieren" des Ukraine-Krieges

Der SPD-Politiker fügte hinzu, es dürfe weder einen Diktatfrieden geben noch einen Waffenstillstand, bei dem Putin am Ende gestärkt herausgehe und den Konflikt fortsetze, wann immer es ihm beliebe. Im Deutschlandfunk betonte er, sie SPD stehe unverbrüchlich zur Ukraine . [Audio| Die Geschlossenheit sei ungebrochen. Seine Partei sei keine Partei der Putin-Versteher. Er verstehe Mützenichs Wunsch nach Frieden, betonte der Minister. Er hätte sich den Begriff "Einfrieren" aber selbst nicht zu eigen gemacht. Man wisse aus der Erfahrung mit dem russischen Präsidenten, dass man den Krieg nicht einfach so "einfrieren" könne. Statt sich an der Debatte über Taurus-Lieferungen aufzuhalten, müsse man über die Hilfe reden, auf die es wirklich ankomme. In diesem Zusammenhang nannte Pistorius etwa die Lieferung von Artilleriemunition.