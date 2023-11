"Kriegstüchtigkeit"

In den vergangenen Jahrzehnten sei die Bundeswehr heruntergewirtschaftet worden, das müsse korrigiert werden. Aus diesem Grund sei der Wehretat von der Haushaltskonsolidierung ausgenommen worden, und es gebe das Sondervermögen der Bundeswehr. Das Ziel Deutschlands sei es, die NATO-Vorgaben zu erreichen und zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes für den Verteidigungshaushalt auszugeben. Zudem müssten die Mittel effizienter investiert werden. In der Vergangenheit sei zu viel Geld unnütz versenkt worden, zum Beispiel im Zuge der Affäre um hohe Beraterhonorare, beklagte Dürr

Auch der Botschafter Finnlands in Deutschland, Sauer, sprach sich für mehr Investitionen in die Rüstung in Europa aus. I m Deutschlandfunk sagte Sauer, er halte die Aussage von Bundesverteidigungsminister Pistorius für angemessen, dass Europa sich wieder daran gewöhnen müsse, mit einer Kriegsgefahr zu leben . Es gehe darum, europaweit in Rüstung zu investieren und darum, dass es genug Soldaten gebe, die diese Waffen auch bedienen könnten. Finnland zum Beispiel habe noch die allgemeine Wehrpflicht und eine entsprechende große Reservearmee. Der Botschafter warb dafür, Fragen der Verteidigung grundsätzlichwieder ernster zu nehmen.