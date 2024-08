Bundesverteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in Südkorea (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Er äußerte sich am Rande eines Besuchs im Grenzgebiet zwischne Nord- und Südkorea. Jede Beteiligung von deutschen Soldaten sei für ihn gerade völlig unvorstellbar, so Pistorius. Im Übrigen wäre dafür ein Mandat des Bundestags erforderlich. Deshalb stelle sich die Frage aktuell überhaupt nicht. Eine militärische Unterstützung durch Material werde dagegen noch zu entscheiden sein. In aktuelle Gespräche darüber in Berlin sei er aber nicht involviert, so der Minister.

