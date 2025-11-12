70 Jahre Bundeswehr

Die Bundeswehr wird oft negativ gesehen. (imago | photothek)

Der SPD-Politiker sagte im ZDF, in keinem Land würden die eigenen Streitkräfte so schlechtgeredet wie in Deutschland. Dabei sei die Bundeswehr viel besser als ihr Ruf und die Truppe richtig gut aufgestellt. Pistorius räumte ein, dass die Unterstützung der Ukraine zu sinkenden Beständen geführt habe. Das Sondervermögen für die Bundeswehr bewirke inzwischen "eine ganze Menge". Der Minister betonte, die Prozesse seien bereits schneller geworden und das Beschaffungsamt werde weiter modernisiert.

In Berlin begehen Regierung, Staatsführung und Parlament den 70. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr. Den Auftakt bildet am Nachmittag ein feierliches Gelöbnis mit 280 Soldatinnen und Soldaten auf dem Platz zwischen Kanzleramt und Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.