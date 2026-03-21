Indopazifikreise

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung bricht zu einer Asienreise auf, die ihn durch drei Länder führen wird (Martin Schutt/dpa)

In der Hauptstadt Tokio sprach der SPD-Politiker von einer "Erosion der internationalen Ordnung". Dies mache erforderlich, dass sich Deutschland noch enger mit nahestehenden Ländern abspreche. Er werde sich auf seiner Reise auch zu den Entwicklungen im Nahen Osten austauschen, sagte Pistorius. Zudem gehe es um Fragen der Sicherung der Seewege und der Wahrung des Völkerrechts. So werde etwa eine verstärkte Kooperation mit den Streitkräften und der Rüstungsindustrie der jeweiligen Staaten angestrebt. Der Minister reist in Begleitung von Chefs großer deutscher Rüstungsunternehmen.

Nach Japan sind Besuche in Singapur und Australien geplant.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.