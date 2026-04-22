Verteidigung

Bundesverteidigungsminister Pistorius stellt die Militärstrategie der Bundeswehr vor. (Archivbild) (IMAGO / Andreas Gora / IMAGO / Andreas Gora)

Laut Verteidigungsministerium handelt es sich dabei um eine erstmals verfasste Militärstrategie für Deutschland sowie ein Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Diese lege Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft fest. Gemeinsam mit Generalinspekteur Breuer will Pistorius zudem über den Aufwuchs der aktiven Truppe, die Strategie der Reserve sowie eine Modernisierungs- und Entbürokratisierungsagenda informieren.

Aufgrund der Sicherheitslage und um die neuen NATO-Ziele zu erreichen, soll die Bundeswehr künftig auf 460.000 Soldaten anwachsen, darunter 260.000 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. Derzeit dienen 185.400 Soldaten in der Bundeswehr. Die Reserve soll künftig aus 200.000 Soldaten bestehen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.