Russischer Angriffskrieg

Die russischen Angriffe seien furchtbar und verstießen massiv gegen das Völkerrecht. Man werde die Ukraine nicht allein lassen, sie könne sich weiter auf den Westen verlassen. Pistorius betonte zudem, Deutschland werde sich mit mindestens 150 Millionen Euro an Waffenlieferungen aus den USA für die Ukraine beteiligen.

Kallas: EU arbeitet an 20. Sanktionspaket

Die EU-Außenbeauftragte Kallas, die ebenfalls an dem Treffen in Berlin teilnahm, sagte, die Europäische Union werde sich weiter gegen hybride Bedrohungen schützen. Die EU könne hybride Bedrohungen nicht "als neue Normalität" akzeptieren. Ferner arbeite man an einem 20. Sanktionspaket für Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine.

