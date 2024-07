Diskussion um Stationierung von US-Waffen

Verteidigungsminister Boris Pistorius (l, SPD) wird auf Hawaii von US-Admiral Samuel Paparo (r), Commander U.S. Pazific Fleet, mit militärischen Ehren begrüßt. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Es spreche nichts dagegen, über dieses Thema offen im Bundestag zu sprechen, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Besuchs auf Hawaii. Die Forderung nach einer parlamentarischen Befassung hatte es aus mehreren Parteien gegeben, auch aus der SPD. Pistorius betonte, anders als in den 80er Jahren handele es sich nicht um nukleare sondern konventionelle Waffen, mit denen eine Lücke geschlossen werde. Es gehe um Abschreckung und darum, Russland deutlich zu machen, dass ein Angriff auf NATO-Gebiet einen so hohen Preis hätte, dass das Risiko nicht mehr kalkulierbar wäre.

Pistorius fügte hinzu, Russland verfüge seit geraumer Zeit bereits selbst über Waffen dieser und anderer Reichweiten.

