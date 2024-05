Besuch in den USA und Kanada

Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in den USA (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Der SPD-Politiker sagte vor Vertretern des American Jewish Committee in New York, Präsident Putin dürfe mit seinem brutalen Angriffskrieg nicht durchkommen. Es gehe um die Frage, ob und wie Demokratien sich verteidigten. Pistorius betonte, die sei Europas wichtigste strategische Frage. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Bedeutung der NATO.

Mit den Bündnis-Partnern USA und Kanada will der Minister bis Freitag über die sicherheitspolitische Lage in der Welt beraten.

