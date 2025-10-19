Regierungsarbeit

Bundesverteidigungsminister Pistorius (Archivbild) (Niklas Graeber / dpa / Niklas Graeber)

Pistorius sagte im ZDF, die schwarz-rote Koalition habe "kein Ruhmesblatt" errungen. Die interne Abstimmung sei nicht gut gelaufen. Trotzdem werde das Gesetz am 1. Januar in Kraft treten. Von daher ist nach Ansicht des SPD-Politikers kein größerer Schaden entstanden, außer der des schlechten Ansehens der Koalition. Kritik übte Pistorius konkret an den Abgeordneten von Union und SPD, die noch vor der ersten Beratung des neuen Wehrdienstgesetzes im Bundestag Änderungen an seinem Gesetzentwurf vorgenommen und ein Losverfahren vorgeschlagen hätten.

Er wolle aber kein Losverfahren, betonte der Verteidigungsminister, sondern den gesamten Jahrgang mustern und die personellen Ziele mit Freiwilligen erfüllen. Erst wenn das nicht gelinge, müsse man über ein verpflichtendes Element nachdenken.

