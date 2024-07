Verteidigungsministerium

Verteidigungsminister Pistorius (SPD) fliegt heute für eine Woche in den Pazifikraum. (IMAGO / Lehtikuva / IMAGO / Amanda Andrade-Rhoades)

Der SPD-Politiker wird nach Angaben seines Ministeriums zu politischen Gesprächen sowie Treffen mit Bundeswehr-Soldaten im US-Bundesstaat Hawaii, in Südkorea und auf den Philippinen erwartet. Vor allem die Indo-Pazifik-Region hat in den vergangenen Jahren geopolitisch an Bedeutung gewonnen - auch für die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik.

Pistorius plant unter anderem einen Besuch auf der deutschen Fregatte "Baden-Württemberg", die sich - so wie das Versorgungsschiff "Frankfurt am Main" - an einem multinationalen Manöver beteiligt. Die Übung, die den Namen "Rimpac" trägt, findet alle zwei Jahre statt. Dieses Jahr wird sie in den Seegebieten um Hawaii abgehalten. "Rimpac" ist Teil einer Serie von Militär-Manövern, die derzeit auch in Alaska, Japan, Australien und Indien stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.