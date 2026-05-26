Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Er will bei einem Treffen mit seinem kanadischen Amtskollegen McGuinty in Ottawa über die gemeinsame Sicherheit, Rüstungskooperationen und die Ukraine-Hilfe sprechen. Zudem soll es um die Vorbereitung des für Juli geplanten NATO-Gipfels gehen. Der SPD-Politiker nimmt auch an der Sicherheitskonferenz Cansec teil.

Deutschland will Kanada als weiteren Partner für eine gemeinsame U-Boot-Partnerschaft mit Norwegen gewinnen. Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS hofft auf einen Auftrag aus Kanada. Kanada ist seit Juli 2024 mit Deutschland, Norwegen und inzwischen auch mit Dänemark über eine Maritime Sicherheitspartnerschaft verbunden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.