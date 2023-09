Verteidigungsminister Pistorius (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Zunächst ist ein Treffen in der lettischen Hauptstadt Riga geplant. Am Dienstag reist der SPD-Politiker weiter nach Estland, wo die jährliche baltische Sicherheitskonferenz stattfindet. Deutschland hat sein militärisches Engagement im Baltikum nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgebaut. In Litauen will die Bundesregierung künftig eine gefechtsbereite Brigade der Bundeswehr stationieren. Mit den anderen beiden baltischen Republiken hatte Deutschland die Kooperation im Rüstungsbereich ausgebaut.

