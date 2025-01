Verteidigung

Verteidigungsminister Pistorius übergibt die erste Radhaubitzen für die Ukraine. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der SPD-Politiker sagte in Kassel, wo das Waffensystem produziert wird, das Signal sei, dass die Ukraine auf Deutschland zählen könne. Deutschland stehe bereit, Verantwortung in Europa zu übernehmen. Der ukrainische Botschafter Makeiev nahm die erste von insgesamt 54 Radhaubitzen für sein Land symbolisch entgegen. Sechs dieser Systeme sollen zunächst in Deutschland bleiben und zur Ausbildung ukrainischer Soldaten genutzt werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.