Abhöraktion

Bundesverteidigungsminister Pistorius. (Michael Kappeler/dpa)

Bundeswehr ist nach bisherigen Erkenntnissen durch einen individuellen Anwendungsfehler ermöglicht worden.

Das teilte Bundesverteidigungsminister Pistorius in Berlin mit. Der SPD-Politiker sagte, zu dem Datenabfluss sei es gekommen, da sich ein aus Singapur zugeschalteter Teilnehmer nicht an Vorgaben für die sichere Einwahl gehalten habe. Gegen alle vier beteiligten Personen seien disziplinarische Vorermittlungen eingeleitet worden. Zugleich schloss Pistorius aus, dass sich ein russischer Spion in die Diskussion über das Waffensystem Taurus eingewählt habe. Wegen der Abhör-Affäre sieht der Minister nach eigenem Bekunden keine Beschädigung des Vertrauens in den NATO-Partner Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.