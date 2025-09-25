Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, spricht mit Journalisten auf Schloss Ettersburg. (Martin Schutt/dpa)

Darüber sei man sich einig, sagte Pistorius nach Beratungen mit den ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Zugleich dämpfte er Erwartungen nach einer Quote für Ostdeutschland bei der Vergabe von Aufträgen. Diese sehe das Vergaberecht nicht vor. Der Aufbau einer starken Rüstungsindustrie in allen Regionen Deutschlands werde eine Zeit dauern. Deshalb stehe zunächst die Geschwindigkeit bei der Produktion im Vordergrund.

Zuvor hatten die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen, Kretschmer und Voigt, darauf gedrängt, die ostdeutschen Bundesländer stärker bei der Vergabe von Aufträgen für die Verteidigung zu berücksichtigen.

