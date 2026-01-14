Grönland-Streit mit Trump-Regierung

Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD). (Archivbild) (Elisa Schu/dpa)

Es gehe um Überwachung und Patrouillen, sagte er bei einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Kallas in Berlin. Eine mögliche NATO-Mission könnte "Arctic Sentry" heißen, in Anlehnung an die "Baltic Sentry"-Mission zur Überwachung der Ostsee. Zu Begründung verwies Pistorius auf zunehmende russische Militärpräsenz. Insbesondere der Schutz der Meeresrouten im Nordatlantik zwischen Grönland, Island und Großbritannien sei wichtig. Sie könnten im Konfliktfall für eine Abschottung Amerikas von Europa genutzt werden.

Pistorius ließ damit ein Argument der Trump-Regierung anklingen, die die Kontrolle über das autonome Grönland erlangen will. Die Insel gehört völkerrechtlich zum NATO-Partner Dänemark. Trump hatte erklärt, Dänemark könne Grönland angesichts russischer und chinesischer Präsenz in der Arktisregion nicht ausreichend schützen.

