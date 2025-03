Bundesverteidigungsminister Pistorius (AP / Harry Nakos)

Zu dem Thema hätten sich die Minister in einem virtuellen Treffen abgestimmt. Derweil begrüßte der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Waltz, die Bemühungen Frankreichs und Großbritanniens um einen europäischen Friedensplan und eine Waffenruhe in der Ukraine. Es sei gut, dass die Europäer eine Führungsrolle für ihre Sicherheit übernehmen wollten, sagte Waltz vor Journalisten in Washington.

