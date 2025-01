Truppenbesuch in Nordholz

Verteidigungsminister Pistorius besucht die Marineflieger in Nordholz. (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Diese passierten täglich, sagte Pistorius bei einem Besuch des Marineflieger-Stützpunkts im niedersächsischen Nordholz. Er kritisierte, dass es einige in Deutschland gebe, die das immer noch nicht wahrhaben wollten. Solche Attacken erfolgten nicht nur, aber eben auch in der Ostsee, erklärte der Minister. Er begrüße es daher sehr, dass NATO-Generalsekretär Rutte die Präsenz des Bündnisses dort weiter verstärken wolle. Auch Deutschland werde sich mit einem starken Beitrag beteiligen, kündigte Pistorius an.

