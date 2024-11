Internationale Sicherheitslage

Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bei dem Treffen geht es um Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Sicherheit. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt sowie die Bedrohung durch eine neue russische Mittelstreckenrakete. Besondere Bedeutung hat das Treffen der Verteidigungsminister auch vor dem Hintergrund des bevorstehenden Amtsantritts des wiedergewählten US-Präsidenten Trump. Dieser fordert von Europa deutlich mehr Investitionen in eigene Sicherheitssysteme.

Außenministerin Baerbock nimmt gleichzeitig an einem Treffen der G7-Außenminister in Italien teil. Themen der zweitägigen Beratungen sind die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die Auswirkungen der US-Wahl. Italien hat bis Ende des Jahres die G7-Präsidentschaft inne.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.