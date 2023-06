Singapur

Pistorius und Borrell bei asiatischer Sicherheitskonferenz

Bundesverteidigungsminister Pistorius hält sich zu einem mehrtägigen Besuch in Asien auf. Der SPD-Politiker nimmt in Singapur an einer Sicherheitskonferenz mit dem Namen "Shangri-La-Dialog" teil. Neben dem wachsenden Einfluss und den Machtansprüchen Chinas sollen dabei auch die Folgen des russischen Angriffskriegs thematisiert werden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell rief zum Auftakt zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien auf.

02.06.2023