"Nur weil ich Verteidigungsminister bin, verliere ich andere große politische Vorhaben nicht aus dem Auge." (IMAGO / Sven Eckelkamp / IMAGO / Sven Eckelkamp)

Heil betonte , er stehe zum Sondervermögen für die Bundeswehr. Zugleich bekräftigte er seine Unterstützung für die von Bundesfamilienministerin Paus - Grüne - geplante Kindergrundsicherung. Über deren Finanzierung wird innerhalb der Ampel-Koalition debattiert. Pistorius führte aus, nur weil er Verteidigungsminister sei, würde er andere politische Vorhaben nicht aus den Augen verlieren. Man dürfe militärische Notwendigkeit nicht gegen wichtige Projekte für den sozialen Frieden ausspielen.

Zugleich betonte er, der Bundeswehretat müsse deutlich wachsen - unabhängig von den 100 Milliarden Euro sogenannten Sondervermögens. Dieses Geld werde in drei Jahren ausgegeben sein. Danach werde man mehr brauchen. 30 Milliarden Euro seien bereits vertraglich gebunden. Laufe alles glatt, würden bis Ende März erste Verträge für neue Panzerhaubitzen unterschrieben. Zuvor hatte der Bundeswehrverband mehr Tempo verlangt. Für die Soldaten habe sich seit der "Zeitenwende"-Rede von Kanzler Scholz infolge der russischen Invasion der Ukraine nichts spürbar verbessert, hieß es.

Pistorius bestätigt Pläne für ein Militärmanöver mit den USA und Polen

Pistorius bestätigte Pläne für eine gemeinsames Militärmanöver mit den USA und Polen. Es gebe entsprechende Überlegungen. Nach Aussage des Sozialdemokraten wäre dies ein deutliches Signal an die verbündeten Länder in Osteuropa und im Baltikum. Zugleich sei es ein Zeichen an den russischen Präsidenten Putin, dass die NATO längst nicht so schwach sei, wie dieser geglaubt habe. Die Allianz sei viel stärker und viel einiger als vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.