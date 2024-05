Blockade West-Berlins

Pistorius und Wegner erinnern an Ende der Luftbrücke vor 75 Jahren

Am 75. Jahrestag der Beendigung der Blockade West-Berlins durch die Sowjetunion haben Bundesverteidigungsminister Pistorius und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner an die Luftbrücke erinnert. Pistorius nannte sie bei einer Gedenkveranstaltung am früheren Flughafen Tempelhof ein Symbol für die Entschlossenheit und Solidarität des Westens.