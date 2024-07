Besuch in Alaska

Bundesverteidigungsminister besucht deutsche Soldaten in Alaska. (dpa / Kay Nietfeld)

In seiner ersten öffentlichen Äußerung seit dem Haushaltskompromiss der Ampel-Spitzen ließ der SPD-Politiker zugleich Unmut über die Folgen der Einigung erkennen. Er habe deutlich weniger bekommen, als angemeldet. Das sei ärgerlich,

weil er jetzt bestimmte Dinge nicht in der Geschwindigkeit anstoßen könne, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machten. Pistorius äußerte sich während eines Besuchs bei deutschen Soldaten in Alaska. Das dreitägige NATO-Treffen mit Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Verteidigungsbündnisses findet in Washington statt.

Der stellvertretende Unions-Fraktionschef im Bundestag, Middelberg, sagte im Deutschlandfunk , es werde zu viel für das Bürgergeld und für die Bekämpfung von Fluchtursachen ausgegeben.

Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hatten ihre Einigung auf Eckpunkte des Haushalts 2025 am Freitag vorgestellt. Der Verteidigungsetat soll demnach rund 52 Milliarden Euro betragen - ein Anstieg um etwa 1,2 Milliarden. Pistorius hatte einen Zusatzbedarf von 6,5 Milliarden Euro angemeldet.

