Konflikt um Wehrdienstgesetz

Konkret erläuterte Pistorius, die Bundeswehr brauche die flächendeckenden Musterungen ab 2027, die im aktuellen Kompromiss nicht enthalten seien. Außerdem verliere man zudem viel Zeit, wenn die Truppe bei allen zu einer Musterung ausgelosten jungen Männern noch einmal aktiv für sich werben müsse.

Bei der Auseinandersetzung geht es im Kern um die Frage, inwieweit bei der Rekrutierung auf Freiwilligkeit oder eine Rückkehr zu einer Pflicht gesetzt werden soll. Unionsfraktionsvize Röttgen hatte der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, er habe es noch nie erlebt, dass ein Bundesminister ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren frontal torpediere und die eigene Fraktion ins Chaos stürze.

Koalition will am Zeitplan festhalten

Trotz des Konflikts über den geplanten neuen Wehrdienst will die Koalition den Gesetzentwurf des Verteidigungsministers im Bundestag beraten. Beide Seiten betonten am späten Dienstagabend ihren Willen, die Vorlage wie geplant am morgigen Donnerstag ins Parlament einzubringen.

Das Kabinett hatte sich bereits im August auf den Entwurf verständigt, wonach die Bundeswehr zunächst auf Freiwilligkeit bei der Rekrutierung von Wehrdienstleistenden setzt. Der Union ging das aber nicht weit genug. Sie forderte einen Mechanismus für den Fall, dass sich nicht genug Freiwillige finden. Deswegen hatten Unterhändler der Fraktionen jetzt ein Losverfahren vorgeschlagen. Daran gibt es aber Kritik von Pistorius und aus der SPD-Fraktion.

