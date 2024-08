Nach Sabotage-Verdachtsfällen

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (IMAGO / Lehtikuva / IMAGO / Amanda Andrade-Rhoades)

An beiden Orten habe man schnell reagiert, Zugänge gesperrt, Kontrollen verschärft, Ermittlungsbehörden eingeschaltet und Laboruntersuchungen veranlasst, sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Der Spiegel". Selbstverständlich überprüfe man auch nach diesen Vorfällen die eigenen Absicherungspläne und passe diese bei Bedarf weiter an. Am Gelände der Luftwaffen-Kaserne Köln-Wahn ermitteln Polizei und Staatsschutz, nachdem dort auffällige Wasserwerte registriert und ein Loch in einem Zaun entdeckt worden waren. In Wahn ist auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr untergebracht.

In Geilenkirchen hatte ein Mann versucht, auf den NATO-Stützpunkt zu gelangen, auf dem unter anderem AWACS-Aufklärungsflugzeuge stationiert sind.

