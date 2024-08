Nach Sabotage-Verdachtsfällen

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (IMAGO / Lehtikuva / IMAGO / Amanda Andrade-Rhoades)

SPD-Politiker Pistorius sagte dem Magazin "Der Spiegel", die Vorfälle würden aber zeigen, dass man weiterhin wachsam bleiben müsse.

Am Gelände der Luftwaffen-Kaserne Köln-Wahn ermitteln Polizei und Staatsschutz, nachdem dort auffällige Wasserwerte registriert und ein Loch in einem Zaun entdeckt worden waren. In Wahn ist auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr untergebracht. In Geilenkirchen hatte ein Mann versucht, auf den NATO-Stützpunkt zu gelangen, auf dem unter anderem AWACS-Aufklärungsflugzeuge stationiert sind.

Verteidigungsminister Pistorius sagte dazu, derzeit gebe es keine konkreten Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Vorfällen. Es gelte jetzt, weitere Untersuchungsergebnisse abzuwarten und besonnen zu handeln. Selbstverständlich überprüfe man nach diesen Vorfällen auch die eigenen Absicherungspläne und würde diese bei Bedarf anpassen. Dies, so Pistorius, sei bereits in Auftrag gegeben.

