Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) bei der Vorstellung eines militärischen Gesamtkonzepts (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Bei der Vorstellung seiner Militärstrategie sagte der SPD-Politiker, dass er am bisherigen Ziel festhalte, die Truppe auf 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und 200.000 in Reserve aufzustocken. Pistorius sprach von drei Phasen: Bis Ende des Jahrzehnts solle das Personal stark anwachsen, bis 2035 sollten Waffensysteme erneuert werden und in den Jahren danach liege der Fokus auf Automatisierung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Hochrangige Militärs hatten wegen der Bedrohung durch Russland eine deutlichere Aufstockung gefordert. Auch das Verteidigungsministerium sieht Russland als Hauptbedrohung an. Moskau bereite sich auf eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO vor. Der Einsatz militärischer Gewalt werde als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen angesehen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.