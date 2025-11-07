Abschluss der Bundeswehrtagung 2025 mit einer Botschaft von Kanzler Merz (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Bis Ostern werde eine entsprechende Agenda vorgelegt, sagte der SPD-Politiker bei der Bundeswehrtagung in Berlin. Pistorius verlangte eine neue Führungskultur. Dies bedeute etwa, auch Fehler zuzulassen. Wenn niemand mehr wage, falsch zu liegen, dann wage auch niemand mehr, richtig zu handeln. Der Minister vergab nach eigener Aussage neben der Modernisierungsagenda weitere Aufträge in seinem Ministerium und der Bundeswehr. Dazu zählen eine Evaluierung der Ausbildung von Wehrdienstleistenden und ein Aufwuchsplan mit konkreten Maßnahmen und Zahlen für die aktive Truppe.

Auch Bundeskanzler Merz rief in einer Videobotschaft zu der Tagung zu mehr Tempo bei der Stärkung der Streitkräfte auf. Man könne den Bedrohungen von heute nicht mit den Verwaltungsvorschriften von gestern begegnen, sagte er.

Die Bundeswehr soll angesichts der russischen Bedrohung von derzeit etwa 280.000 Soldaten und Reservisten bis Mitte der 2030er Jahre auf rund 460.000 wachsen. Kernelement dafür soll ein neues Wehrdienstgesetz sein.

