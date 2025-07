Gespräche in Washington

Verteidigungsminister Pistorius bei einer Pressekonferenz in Washington. (Kay Nietfeld / dpa /)

Dazu sei eine Anfrage an die USA gerichtet, erklärte Verteidigungsminister Pistorius beim Treffen mit seinem US-Kollegen Hegseth in Washington. Eine Kaufentscheidung werde getroffen, sobald Washington zugestimmt habe. Der SPD-Politiker betonte, die Reichweite dieses Waffensystems sei deutlich größer als die, die man bislang in Europa habe. Deutschland könnte seine eigene Verteidigungsfähigkeit, aber auch Abschreckungsfähigkeit deutlich steigern.

Bei dem Treffen ging es außerdem um den Erwerb von zwei Patriot-Raketen-Abwehr-Batterien sowie die US-Truppenstationierung in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.