Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will eine Wehrpflicht als Möglichkeit offen halten. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Das Gesetz solle bereits Regelungen enthalten, die dann griffen, wenn zuwenig Freiwillige Wehrdienst leisteten, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Man könne bei einem Fehlen von Freiwilligen nicht erst in ein neues Gesetzgebungsverfahren einsteigen. Dafür sei dann zu wenig Zeit. Das Wehrdienstgesetz soll noch vor der Sommerpause in der Bundesregierung beraten und danach beschlossen werden.

SPD-Fraktionschef Miersch verwies darauf, dass eine Rückkehr zur Wehrpflicht im Koalitionsvertrag für diese Wahlperiode ausgeschlossen worden sei. Im Vertrag heißt es, dass die Parteien einen attraktiven Wehrdienst schaffen wollen, der zunächst auf Freiwilligkeit basiere.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.