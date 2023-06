Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) (dpa / Britta Pedersen)

Wörtlich sagte er: "Wir müssen unsere regelbasierte internationale Ordnung verteidigen, wo sie herausgefordert wird." Der SPD-Politiker verwies in diesem Zusammenhang auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Wenn Russland gewinne, werde die Botschaft an revisionistische Mächte in der Welt sein, dass Aggression und grundlose Anwendung militärischer Gewalt akzeptabel seien und erfolgreich sein könnten. Kein Land könne allein erfolgreich sein. Auch Deutschland mache sich auf die Suche nach neuen Partnerschaften. Von Singapur aus fliegt Pistorius weiter nach Indonesien und Indien.

