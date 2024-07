Verteidigung

Verteidigungsminister Pistorius will mehr Präsenz der Bundeswehr im Weltraum. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Deutschland brauche mehr militärische Kontrolle des Satellitenbetriebs. Dies diene letztlich der Verteidungsfähigkeit Deutschlands, sagte Pistorius während eines Besuchs beim Weltraumkommando der Bundeswehr in Uedem am Niederrhein. Die Bedeutung dieser Einrichtung sei vielen in der Öffentlichkeit noch gar nicht bewusst. Der Weltraum sei eine strategische Dimension, mit der man sich lieber früher als später beschäftigen müsse. Dabei gehe es um Datensicherheit und den Schutz von Satelliten sowie um die Abwehr von Angriffen auf die Kommunikation, so Pistorius.

Das Weltraumkommando der Bundeswehr wurde im Jahr 2021 aufgestellt. Zu seinen Aufgaben zählt auch die Beobachtung von gefährlichem Weltraumschrott.

