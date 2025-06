Erster Nationaler Veteranentag

Nationaler Veteranentag in Kiel. (Markus Scholz / dpa / Markus Scholz)

Mit dem Gedenktag sollen die Verdienste von rund zehn Millionen aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten sowie die Rolle ihrer Angehörigen gewürdigt werden.

Verteidigungsminister Pistorius nannte die Bundeswehr einen zentralen, sichtbaren und präsenten Bestandteil der Gesellschaft. Die Truppe sei ein Garant für Frieden und Sicherheit in Deutschland sowie Europa, sagte der SPD-Politiker bei einem Beförderungsappell in Hamburg. Bundeskanzler Merz schrieb auf der Plattform X, die Frauen und Männer, die in ihr dienten oder gedient hätten, verdienten Dank, Anerkennung und Respekt. Der Wehrbeauftragte des Bundes, Otte, forderte mehr Anreize für junge Menschen, sich zum freiwilligen Wehrdienst zu melden.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, sprach sich für eine Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen aus.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.