Garmisch-Partenkirchen

Pius Paschke auf der Schanze bei der Qualifikation für das Neujahrsspringen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matthias Schrader)

Bester Deutscher auf der Olympiaschanze war Karl Geiger (Oberstdorf) als Siebter, mit etwas Abstand folgte Andreas Wellinger (Ruhpolding) auf Position zwölf. Insgesamt schafften neun der zehn DSV-Starter den Sprung in den Wettkampf am Mittwoch. Paschke darf sich nach seinem vierten Platz in Oberstdorf als einziger Deutscher noch Hoffnungen auf den Tourneesieg machen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.