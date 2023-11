Die Fahne Nordkoreas (dpa/picture-alliance/Stefan Schaubitzer)

Das teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang mit. Das Aus für die Vertretungen in Angola, Uganda, Hongkong und Spanien sei Teil eines Veränderungsprozesses, in dem Einrichtungen geschlossen und andere neu eröffnet würden.

Die südkoreanische Regierung sieht in den Schließungen ein Anzeichen für massive wirtschaftliche Probleme im Nachbarland. Die verstärkten internationalen Sanktionen gegen Nordkorea hätten den Zufluss an ausländischer Währung unterbrochen, hieß es aus dem Wiedervereinigungsministerium in Seoul.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.