Ein nordkoreanischer Raketentest (Archivbild) (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Machthaber Kim habe den Start beaufsichtigt, teilte die Staatsagentur KCNA mit. Bei den Geschossen habe es sich um Hyperschall-Raketen gehandelt, mit denen das Regime seine nukleare Abschreckung ausbauen wolle. Tags zuvor hatten bereits Südkorea und Japan einen Test von Raketen durch das Regime in Pjöngjang gemeldet. Diese seien in Richtung des Ostmeeres gestartet worden und etwa 900 Kilometer weit geflogen.

Nordkorea hat in den vergangenen Jahren seine Tests von Raketen und Marschflugkörpern deutlich verstärkt.

