Kurden-Organisation

PKK-Chef Öcalan ruft Kämpfer zur Niederlegung von Waffen auf (Khalil Hamra / AP / dpa / Khalil Hamra)

Die Erklärung wurde von der prokurdischen türkischen Partei DEM veröffentlicht. Zuvor hatten Vertreter der Partei Öcalan in seiner Haft Gefängnis besucht. Der Kurdenführer ist seit 1999 in einem türkischen Gefängnis inhaftiert.

Neuer Friedensprozess?

Der Aufruf Öcalans könnte zu einem neuen Friedensprozess zwischen PKK und türkischer Regierung führen. Dies wäre der erste Schritt dieser Art seit mehr als zehn Jahren. Zuletzt wurde 2013 eine Waffenruhe ausgerufen, der Friedensprozess scheiterte aber im Sommer 2015. Die PKK ist in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet.

Die Erklärung Öcalans stieß auf großes öffentliche Interesse. Im kurdisch geprägten Südosten wurde sie auf öffentlich aufgestellten Bildschirmen übertragen. Ob die PKK seinem Aufruf folgt, ist noch ungewiss. Zur PKK-Führungsriege gehören derzeit Murat Karayilan und Cemil Bayik, die vom türkischen Staat wegen Terrorvorwürfen gesucht werden. Der stellvertretende Vorsitzende der regierenden AKP, Ala, sagte, man erwarte, dass die PKK der Aufforderung Öcalans nachkomme. Die Türkei werde "von ihren Fesseln befreit", meinte Ala.

40 Jahre Kampf gegen den türkischen Staat

Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) führt seit vier Jahrzehnten einen blutigen Kampf gegen den türkischen Staat, mehr als 40.000 Menschen sind dabei bisher ums Leben gekommen. Die Organisation wird von der Türkei, der EU und den USA als Terrorgruppe eingestuft.

Der aus Anatolien stammende Öcalan gründete die PKK im Jahr 1978 in der Provinz Diyarbakir im Südosten der Türkei als marxistisch inspirierte Organisation. Ihr ursprüngliches Ziel war der Aufbau eines sozialistischen Kurdenstaats für das in der Türkei unterdrückte Volk, dessen Angehörige auch in Syrien, im Irak und im Iran leben. Die Kurden sind der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge mit über 30 Millionen Menschen weltweit eines der größten Völker ohne eigenen Nationalstaat.

1980 zwang der Militärputsch in der Türkei die PKK und ihren Anführer ins Exil nach Syrien und in den Libanon. 1984 rief Öcalan zur Durchsetzung seiner Ziele zum bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat auf. 1999 wurde Öcalan in Kenia vom türkischen Geheimdienst festgenommen und in die Türkei gebracht. Er entging der Hinrichtung, weil in der Türkei die Todesstrafe abgeschafft wurde, und verbüßt seither eine lebenslange Haftstrafe auf der Gefängnisinsel Imrali bei Istanbul.

Die PKK rückte später von ihrem ursprünglichen Ziel eines eigenen Kurdenstaats ab. Heute will sie politische und kulturelle Rechte für die Kurden innerhalb des türkischen Staatsgebietes durchsetzen. Öcalans Ansehen bei den Kurden ist aber nach wie vor hoch.

