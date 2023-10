Explosion in der Türkei

Die Aktion sei eine Reaktion auf das Vorgehen der Türkei in kurdischen Gebieten gewesen, zitierte die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF einen Bericht der HPG, dem militärischen Arm der PKK.

Innenminister Yerlikaya hatte zuvor erklärt, eine Person habe sich vor einem Eingang des Gebäudes in die Luft gesprengt. Ein zweiter Mann, der ebenfalls einen Sprengsatz am Körper getragen habe, sei von der Polizei erschossen worden, bevor er die Bombe habe zünden können. Bei dem Schusswechsel seien zwei Polizisten verletzt worden. Die Hintergründe des Attentats sind noch unklar. Die deutsche Botschaft in Ankara rief dazu auf, das Stadtzentrum bis auf Weiteres zu vermeiden