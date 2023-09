Zahl der Autos in Deutschland ist auf Rekordhoch. (www.imago-images.de)

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf 1000 Einwohner 583 Pkw. Das ist ein neuer Rekordwert. Die Pkw-Dichte stieg damit in den vergangenen zehn Jahren durchgehend. Grund ist auch der Trend zum Zweit- oder Drittwagen. In absoluten Zahlen waren zum Stichtag 1. Januar 2023 rund 48,8 Millionen Personenkraftwagen zugelassen. Dem Bundesamt zufolge schlägt sich der Wandel zur Elektromobilität bislang kaum nieder: Zum Jahresanfang waren 2,1 Prozent der in Deutschland zugelassenen Pkw reine Elektroautos.

