Erste Einigung mit EU-Kommission

Ein neues Gaskraftwerk des Energieversorgers EnBW, das auch wasserstofffähig ist. In dem Kraftwerk werden Wärme und Strom erzeugt. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Laut ihrem Ministerium soll es noch in diesem Jahr erste Ausschreibungen geben. Dabei gehe es um eine Leistung von insgesamt 12 Gigawatt. Ein Teil davon soll mit dem Bau moderner Gaskraftwerke erreicht werden, die spätestens im Jahr 2031 ihren Betrieb aufnehmen. Zudem sollen bestehende Anlagen ausgebaut werden. Die EU-Kommission muss die Kraftwerksstrategie noch abschließend genehmigen.

Versorgungssicherheit gewährleisten

Neue Gaskraftwerke sollen die Versorgung in Deutschland sichern und künftig als Backups einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - etwa in sogenannten Dunkelflauten, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht.

Aus der Kernenergie ist Deutschland ausgestiegen; aus der Kohleverstromung will die Bundesrepublik schrittweise bis zum Jahr 2038 aussteigen. Die Kraftwerkstrategie soll dazu beitragen, das deutsche Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 einzuhalten.

