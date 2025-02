Russischer Ukrainekrieg

EU bereitet neue Waffenlieferungen an die Ukraine vor. (picture alliance | Anadolu | Jose Colon)

Konkret gehe es um mindestens 1,5 Millionen Artilleriegeschosse noch in diesem Jahr, meldet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf ein an die EU-Mitgliedsstaaten versandtes Dokument. Zudem würden Zusagen für Luftverteidigungssysteme, Drohnen sowie Marschflugkörper für gezielte Angriffe auf Militärstandorte in Russland erwartet. Nach Vorstellung des Auswärtigen Dienstes soll es im Idealfall bereits am Montag bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel eine Grundsatzeinigung geben.

Laut der Bundesregierung hat Deutschland der Ukraine wieder Waffen geliefert, unter anderem hunderte Kampfdrohnen, tausende Sturmgewehre, Munition und Minenräumpanzer.

